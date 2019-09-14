Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» — «Урал»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Спартак» — «Урал»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Шюррле, Тиль, Крал, Ларссон.

Запасные: Ребров, Марков, Кутепов, Рассказов, Ананидзе, Мельгарехо, С. Бакаев, Умяров, Руденко, Понсе.

«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Годзюр, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Жвакин (Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент