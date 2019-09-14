«Спартак» — «Урал»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Шюррле, Тиль, Крал, Ларссон.
Запасные: Ребров, Марков, Кутепов, Рассказов, Ананидзе, Мельгарехо, С. Бакаев, Умяров, Руденко, Понсе.
«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.
Запасные: Годзюр, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Жвакин (Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).
- 14 сентября 2019
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