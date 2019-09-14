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Медведев: у «Лиона» очень сильное нападение

Медведев: у «Лиона» очень сильное нападение
Футбол / Лига чемпионов 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча состоится во вторник, 17 сентября, в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».

«Старт всегда очень важен. У „Лиона“ очень сильное нападение: Мусса Дембеле в четырёх матчах забил пять мячей, он очень сильный нападающий. Но, думаю, наш тренерский штаб найдёт рецепты, как противостоять их атакующей мощи.

Что касается упущенной победы в матче с «Амьеном», европейский турнир и внутренний чемпионат — совершенно разные соревнования. Здесь короткий групповой этап, всего шесть игр, и каждая очень важна. Мы с «Лионом» уже играли, но это было в 2015 году, тогда была другая команда. Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов", — цитирует Медведева ТАСС.

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