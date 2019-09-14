Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Леванте»

В матче 4-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Через 6 минут Бензема оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. В конце первого тайма, на 40-й минуте, полузащитник мадридского клуба Каземиро забил третий гол. На 49-й минуте форвард «Леванте» Борха Майораль отправил в ворота «Реала» первый ответный мяч. На 75-й минуте хавбек гостей Гонсало Мелеро забил второй гол.



«Реал» набрал 8 очков в 4 матчах и поднялся на 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (6) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Атлетико», набравший 9 очков в 3 матчах.