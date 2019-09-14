Точилин: ждём от Заболотоного ещё больше результативных действий

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о первых матчах за команду форварда Антона Заболотного.

«Заболотный принёс пользу своими действиями. В игре с «Оренбургом» (1:1) заработал пенальти, с «Уралом» (1:3) – забил гол. Но мы ждём от него ещё больше результативных действий», — приводит слова Точилина «Спорт день за днём».

Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В текущем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в трёх матчах. На его счету один забитый мяч.

«Сочи» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 6 очков. В 9-м туре чемпионата России подопечные Точилина сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 14 сентября и начнётся в 19:00 мск.