Точилин: ждём от Заболотоного ещё больше результативных действий
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о первых матчах за команду форварда Антона Заболотного.
«Заболотный принёс пользу своими действиями. В игре с «Оренбургом» (1:1) заработал пенальти, с «Уралом» (1:3) – забил гол. Но мы ждём от него ещё больше результативных действий», — приводит слова Точилина «Спорт день за днём».
Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В текущем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в трёх матчах. На его счету один забитый мяч.
«Сочи» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 6 очков. В 9-м туре чемпионата России подопечные Точилина сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 14 сентября и начнётся в 19:00 мск.
Игнатьев: Заболотный органично вписался в «Сочи» — «Локо» будет непросто
- 14 сентября 2019
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