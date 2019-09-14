«Сочи» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 14 сентября в 19:00

Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Василий Казацев (Санкт-Петербург).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».