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«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Сочи» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 14 сентября в 19:00

«Сочи» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 14 сентября в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Локомотив» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Василий Казацев (Санкт-Петербург).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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