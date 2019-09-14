Салах забил после классной передачи пяткой от Фирмино в матче с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» увеличил преимущество в матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Счёт стал 3:1. Роберто Фирмино классным пасом пяткой нашёл Мохамеда Салаха у чужой штрафной, египтянин здорово на скорости убежал от Фабиана Шера и точно низом пробил в дальний угол ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».

Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после четырех туров. Подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков, одержав победы во всех матчах. «Ньюкасл» (4) располагается на 14-й строчке.

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