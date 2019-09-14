Жиго забил 4-й мяч в текущем сезоне в РПЛ, он лучший бомбардир «Спартака»
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго открыл счёт в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Для 25-летнего игрока этот гол стал четвёртым в текущем розыгрыше чемпионата России. Он является лучшим бомбардиром красно-белых.
Возглавляет гонку бомбардиров Премьер-Лиги форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. На его счету 7 результативных ударов.
Напомним, «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи между «Спартаком» и «Уралом».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступают Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Жвакин (Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Спартак» — «Урал»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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