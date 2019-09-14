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Игроки «Ротора» попросили руководство не увольнять старшего тренера Могилевского

Игроки «Ротора» попросили руководство не увольнять старшего тренера Могилевского
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Футболисты волгоградского «Ротора» в открытом письме обратились к руководству клуба с просьбой не отправлять в отставку старшего тренера Павла Могилевского.

«В связи с неудовлетворительным результатом команды в последних пяти матчах, осознавая важность и значимость проведённых игр, просим вас оставить тренерский штаб во главе с Могилевским Павлом Викторовичем без изменений. Коллектив команды полностью доверяет и поддерживает тренеров и разделяет с ними ответственность за выступления команды! Павел Викторович с помощниками сумел создать боеспособный коллектив, который готов решать поставленные задачи. Надеемся на понимание руководства Волгоградской области и клуба», — приводится текст письма в «инстаграме» Футбольной национальной лиги.

В турнирной таблице ФНЛ «Ротор» занимает третье место, набрав в 12 матчах 22 очка. При этом три из последних четырёх встреч команда проиграла.

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