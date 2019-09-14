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Куртуа: Азар вызвал у меня раздражение, когда сыграл пяткой и потерял мяч

Куртуа: Азар вызвал у меня раздражение, когда сыграл пяткой и потерял мяч
Футбол / Испания 0

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об игре нападающего команды Эдена Азара в домашнем матче 4-го тура испанской Примеры с «Леванте» (3:2).

Азар начал встречу на скамейке запасных. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан выпустил бельгийца на поле на 60-й минуте.

«Эден показал, что может сделать в движении, когда мы чуть не забили. Он спокоен, заигрывает партнёров по команде. Несколько раз он вызвал у меня раздражение, когда сыграл пяткой и потерял мяч», — приводит слова Куртуа AS.

«Реал», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 5-м туре мадридская команда на выезде сыграет с «Севильей». Матч состоится 22 сентября, начало — в 22:00 мск.

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