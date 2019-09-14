Сон Хын Мин, обыграв двух защитников «Кристал Пэлас», вывел «Тоттенхэм» вперёд

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас» открыт счёт. Нападающий хозяев Сон Хын Мин хорошо открылся, ворвался в штрафную и, разобравшись с двумя защитниками, отправил мяч в сетку.

Видео гола доступно на «Чемпионате».



Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В единственной из уже сыгранных встреч «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».