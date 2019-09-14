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«Сочи» — «Локомотив»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Сочи» — «Локомотив»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Сочи» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Карапетян.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Мевля, Померко, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, А. Заболотный.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Рыбусь, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.

Встреча состоится сегодня, 14 сентября, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Локомотив». Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию встречи можно здесь.

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