Защитник «Кристал Пэлас» ван Анхольт срезает мяч в собственные ворота

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас» забит второй мяч. Счёт стал 2:0. Защитник гостей Патрик ван Анхольт срезал мяч в собственные ворота после мощного прострела Сержа Орье.

Видео гола доступно на «Чемпионате».



Первый мяч во встрече забил нападающий хозяев Сон Хын Мин. Он хорошо открылся, ворвался в штрафную и, разобравшись с двумя защитниками, отправил мяч в сетку.



Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В единственной из уже сыгранных встреч «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».