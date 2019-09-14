Сон Хын Мин ударом с лёта оформляет дубль в матче «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм Хотспур» в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» уже в первом тайме довёл счёт до разгромного — 3:0. Дублю оформил Сон Хын Мин. Форвард хозяев отличился, пробив эффектным ударом с лёта.

Видео гола доступно на «Чемпионате».



Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В единственной из уже сыгранных встреч «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».

Защитник «Кристал Пэлас» ван Анхольт срезает мяч в собственные ворота