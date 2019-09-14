«Урал»: у «Спартака» точно 11 игроков на поле?

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» подшутила над московским «Спартаком» во время матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В середине второго тайма «Урал» выигрывает у красно-белых со счётом 2:1.

«У „Спартака“ точно 11 игроков на поле?» — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице екатеринбургского клуба в «Твиттере».

Матч «Спартак» — «Урал» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступают Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Жвакин (Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».