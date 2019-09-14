«Урал»: у «Спартака» точно 11 игроков на поле?

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» подшутила над московским «Спартаком» во время матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В середине второго тайма «Урал» выигрывает у красно-белых со счётом 2:1.
«У „Спартака“ точно 11 игроков на поле?» — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице екатеринбургского клуба в «Твиттере».
Матч «Спартак» — «Урал» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступают Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Жвакин (Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 14 сентября 2019
-
19:23
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:41
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:09
-
18:06
-
17:59
-
17:56
-
17:54
-
17:51
-
17:50
-
17:44
-
17:37
-
17:31
-
17:27
-
17:21
-
17:12
-
16:58
-
16:39
-
16:30
-
16:28
-
16:22