Фанаты «Спартака» освистали команду после матча и зарядили «Атути Аванти»
Фанатская трибуна московского «Спартака» освистала команду после поражения со счётом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга и зарядила «Атути Аванти», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Болельщики «Спартака» использовали заряд «Атути Аванти Массимо Каррера» также во время второго тайма, когда футболисты красно-белых провели несколько неудавшихся атак.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (13) — восьмое.
В 10-м туре Премьер-Лиги красно-белые 20 сентября на выезде встретятся с «Уфой», а команда из Екатеринбурга 22 сентября в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».
Статистика игроков РПЛ доступна на «Чемпионате».
Ни кружевного футбола, ни результата. «Спартак» проиграл дома «Уралу»
Единственный гол красно-белых снова забил Жиго.
- 14 сентября 2019
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