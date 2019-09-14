Фанаты «Спартака» освистали команду после матча и зарядили «Атути Аванти»

Фанатская трибуна московского «Спартака» освистала команду после поражения со счётом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга и зарядила «Атути Аванти», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Болельщики «Спартака» использовали заряд «Атути Аванти Массимо Каррера» также во время второго тайма, когда футболисты красно-белых провели несколько неудавшихся атак.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (13) — восьмое.

В 10-м туре Премьер-Лиги красно-белые 20 сентября на выезде встретятся с «Уфой», а команда из Екатеринбурга 22 сентября в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».

Статистика игроков РПЛ доступна на «Чемпионате».