«Локомотив»: решения РФС ведут к появлению обвинений в разном отношении к клубам

Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо ответил на слова директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова по поводу критических заявлений клуба о дате матча 1/16 финала Кубка России против «Балтики».

Ранее Мельников заявил, что все команды должны проводить встречи 1/16 финала Кубка России в один день, а также предположил, что, в случае переноса матча, «Локомотив» поехал бы на игру с «Балтикой» не в оптимальном составе.

«Не уверен, что надо вдаваться в полемику с РФС. Матчи 1 и 2 октября дадут ответы на многие вопросы. Нас ждёт игра с «Атлетико», во многом определяющая результат еврокубковой кампании клуба. К испанцам у «Локомотива» особое отношение после недавних встреч в Лиге Европы. «Зениту» же предстоит принципиальная не только с точки зрения перспектив в Лиге Чемпионов, но и рейтинга УЕФА, битва с португальской «Бенфикой». Обе российские команды решают принципиально важные для всего отечественного футбола задачи и равно нуждаются в содействии и РПЛ и РФС.

Сёмин мог выставить второй состав на игру с «Балтикой»? Давайте по порядку. У кого-то есть сомнения, что «Локомотив» не уважает Кубок России? Лучшим свидетельством того, что это далеко от истины, является экспозиция в нашем клубном музее. Тем не менее, определение состава на любую игру, будь то Лига Чемпионов, Кубок России или товарищеский матч — это исключительная прерогатива главного тренера. Полагаю, после матчей 25 сентября в РФС проанализируют составы всех команд-участниц этой стадии турнира, а не только «Локомотива». А отношение клубов к турниру напрямую зависит от многих, в том числе организационных, моментов. Что это значит, «Локомотив» и его болельщики в полной мере ощутили во время финального матча Кубка в Самаре, по итогам которого клуб адресовал РФС множество вопросов. Кстати, на многие из них ответов до сих пор не получено.

Вы помните летнюю версию календаря? Она была согласована клубом с учётом пункта в регламенте РПЛ о возможности переноса матча чемпионата России на один день в преддверии еврокубковой игры, а также исходя из практики переноса кубковой встречи в паузу на сборные по примеру ЦСКА. А сейчас от РФС мы слышим лишь заявления о комфортных условиях для всех клубов, на деле же непоследовательные решения в идентичных ситуациях приводят к опасности появления обвинений руководства российского футбола в аффилированности и разному отношению к клубам.

Что же касается тезиса о готовности к уплотнению календаря по примеру лучших европейских футбольных моделей, то тут необходимо делать поправку на размеры нашей необъятной Родины. Скопировать модель, как это было в случае с переходом на осень-весна, несложно, но вот нужно ли?» — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.