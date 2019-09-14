Г. Иванов — о победе над «Спартаком»: «Урал» всегда удачно играет в Москве
Руководитель екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).
«Мы в Москве всегда удачно играем. Ребята сегодня во втором тайме сыграли здорово. Что сказал им в перерыве? Да я даже не заходил к ним.
„Спартак“ играет, мы играем, так что встретились две играющие команды. Нам, наоборот, тяжело, когда команда стоит и мы не можем развить контратаку. Сегодня нам повезло больше. «Спартак» — хорошая команда, и всё у них впереди», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
«Урал», набрав 13 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (14) — на 6-м месте в таблице.
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