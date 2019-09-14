«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче АПЛ

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 8-й минуте.

Для «Юнайтед» эта победа стала первой в последних четырёх встречах чемпионата Англии. В предыдущих трёх турах команда Уле-Гуннара Сульшера дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Лестер» впервые проиграл в нынешнем сезоне.

Результаты других матчей 5-го тура Премьер-лиги

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» — 1:1

«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:1.

Посмотреть турнирную таблицу английского первенства можно на «Чемпионате».