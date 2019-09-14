«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче АПЛ
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 8-й минуте.
Для «Юнайтед» эта победа стала первой в последних четырёх встречах чемпионата Англии. В предыдущих трёх турах команда Уле-Гуннара Сульшера дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Лестер» впервые проиграл в нынешнем сезоне.
Результаты других матчей 5-го тура Премьер-лиги
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» — 1:1
«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:1.
Посмотреть турнирную таблицу английского первенства можно на «Чемпионате».
Англия - Премьер-лига. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Рашфорд – 8' (пен)
Англия - Премьер-лига. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Мопе – 51' 1:1 Хендрик – 90+1'
Англия - Премьер-лига. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Дженепо – 66'
Удаления: Шарп – 85' / нет
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