Парфёнов: «Урал» терпел и заслужил победу над «Спартаком»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

«Скованное начало, приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали. Плюс были неудачные выезды в Москву, гол пропустили неудачный, хотя просили следить за этим. Затем почувствовали игру, перестали ошибаться в переходах. В перерыве попросили играть повыше, использовать пространство за спинами крайних защитников. Терпели и заслужили победу.



Мы готовились. Ожидали много индивидуальной игры со стороны «Спартака», потому что у них много на этом завязано», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.