Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Парфёнов: «Урал» терпел и заслужил победу над «Спартаком»

Парфёнов: «Урал» терпел и заслужил победу над «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

«Скованное начало, приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали. Плюс были неудачные выезды в Москву, гол пропустили неудачный, хотя просили следить за этим. Затем почувствовали игру, перестали ошибаться в переходах. В перерыве попросили играть повыше, использовать пространство за спинами крайних защитников. Терпели и заслужили победу.

Мы готовились. Ожидали много индивидуальной игры со стороны «Спартака», потому что у них много на этом завязано», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Г. Иванов — о победе над «Спартаком»: «Урал» всегда удачно играет в Москве
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент