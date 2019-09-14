Парфёнов: «Урал» терпел и заслужил победу над «Спартаком»
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).
«Скованное начало, приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали. Плюс были неудачные выезды в Москву, гол пропустили неудачный, хотя просили следить за этим. Затем почувствовали игру, перестали ошибаться в переходах. В перерыве попросили играть повыше, использовать пространство за спинами крайних защитников. Терпели и заслужили победу.
Мы готовились. Ожидали много индивидуальной игры со стороны «Спартака», потому что у них много на этом завязано», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Г. Иванов — о победе над «Спартаком»: «Урал» всегда удачно играет в Москве
- 14 сентября 2019
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