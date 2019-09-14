Кононов: к сожалению, атаки «Спартака» были не так продуманы, чтобы их завершить
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (1:2).
«Первый тайм отыграли неплохо, хорошая скорость, темп. Был активный отбор, прессинг. Второй тайм начали неудачно, позволяли сопернику пользоваться пространством. Не удалось сравнять счёт, старались, хотели, но, к сожалению, атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Жиго выдвинулся вперёд, но этого мало", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Урал», набрав 13 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (14) — на 6-м месте в таблице РПЛ.
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