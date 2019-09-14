«Челси» разгромил «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм» с крупным счётом обыграл КП

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу «шпор».
В составе «Тоттенхэма» отличились полузащитник Эрик Ламела и нападающий Сон Хын Мин, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота «Кристал Пэлас» отправил защитник Патрик ван Анхольт, ставший автором автогола.
В другом матче 5-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Челси». Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «Челси» отличилсь защитник Фикайо Томори, хавбек Мэйсон Маунт и нападающий Тэмми Абрахам, оформивший хет-трик. У «Вулверхэмптона» забил форвард Патрик Кутроне. Ещё один мяч в ворота лондонцев отправил Абрахам, ставший автором автогола.
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- 14 сентября 2019
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