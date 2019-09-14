Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» разгромил «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм» с крупным счётом обыграл КП

«Челси» разгромил «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм» с крупным счётом обыграл КП
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу «шпор».

В составе «Тоттенхэма» отличились полузащитник Эрик Ламела и нападающий Сон Хын Мин, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота «Кристал Пэлас» отправил защитник Патрик ван Анхольт, ставший автором автогола.

В другом матче 5-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Челси». Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Челси» отличилсь защитник Фикайо Томори, хавбек Мэйсон Маунт и нападающий Тэмми Абрахам, оформивший хет-трик. У «Вулверхэмптона» забил форвард Патрик Кутроне. Ещё один мяч в ворота лондонцев отправил Абрахам, ставший автором автогола.

Посмотреть турнирную таблицу АПЛ можно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Мин – 10'   2:0 ван Анхольт – 21' (автогол)   3:0 Мин – 23'   4:0 Ламела – 42'
Англия - Премьер-лига. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 5
Челси
Лондон
0:1 Томори – 31'   0:2 Абрахам – 34'   0:3 Абрахам – 41'   0:4 Абрахам – 55'   1:4 Абрахам – 69' (автогол)   2:4 Кутроне – 85'   2:5 Маунт – 90+6'
Мане сделал дубль, Фирмино отдал Салаху пяткой. У «Ливерпуля» пятая победа в АПЛ
«Ньюкасл» вёл в счёте и гол Виллемса получился красивым.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент