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Кононов — о призывах к увольнению: могу ответить только победами

Кононов — о призывах к увольнению: могу ответить только победами
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Рассказова выпустил потому, что видел, что Ещенко не так активен. Нужно было прикрыть правый фланг, плюс он активен в атаке.

В перерыве мы говорили о том, чтобы мы были более агрессивны, проводили атаки более точно. Понимали, что «Урал» будет пытаться сравнять счёт, нужно было строго сыграть в обороне, но не удалось.

Призывы к моему увольнению со стороны болельщиков? Каждый проигрыш «Спартака» — каждый раз одно и то же. Я могу ответить только победами», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (13) — восьмое.

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