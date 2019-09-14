Эль-Кабир: в первые 20-30 минут «Урал» слишком уважительно отнесся к «Спартаку»

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

«Честно говоря, в первые 20-30 минут мы слишком уважительно отнеслись к «Спартаку», опускаясь назад и позволяя им проводить с мячом больше времени. После гола мы стали оказывать на них больше давления, и заиграли в свой футбол. Они занервничали и стали использовать длинные передачи, а мы завладели преимуществом.

Нам очень помогло, что во втором тайме мы забили быстрый гол и счёт стал 1:1. У нас появилась уверенность. После этого мы создали больше моментов и заслуженно победили.



Что касается моего гола, то это был хороший пас за спину защитнику. Игра один в один — это моя фишка, я просто обыграл защитника. Угол был непростым, но я увидел пространство и забил гол.



При счёте 1:1 я подумал, что мы можем продолжать оказывать давление на «Спартак». Мы верили в себя, и в конце концов добились победы. Мы наслаждаемся этим моментом, а завтра начнём новую неделю. Впереди много сложных игр против топ-команд, это будет непростой месяц. Мы немного порадуемся и сфокусируемся на следующих играх.



В перерыве тренер сказал нам оказывать больше давления. Мы заметили, что, как только начинаем давить, они играют длинными передачами. Думаю, у нас было преимущество, потому что центральные защитники и нападающие у них были не так хороши. В конце второго тайма это сработало.



Не знаю, почему «Урал» так удачно играет со «Спартаком» в последние годы. Хороший вопрос, но у меня нет объяснения. Не сказал бы, что «Спартак» как-то изменился по сравнению с предыдущим сезоном. Мы снова выиграли, у меня нет объяснения, но все отлично», — передаёт слова Эль-Кабира корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.