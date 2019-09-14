«Торпедо» одержало восьмую победу подряд, обыграв «Краснодар-2» в ФНЛ
В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» принимало «Краснодар-2». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый гол забил нападающий «автозаводцев» Иван Сергеев на 41-й минуте. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил форвард Игорь Лебеденко. Нападающий «быков» Герман Онугха отыграл один мяч на 76-й минуте.
Для «Торпедо» эта победа стала восьмой кряду. Команда Николая Савичева, набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.
Результаты других матчей 13-го тура ФНЛ
«Химки» — «Чайка» — 1:0
«Текстильщик» — «СКА-Хабаровск» — 3:1
«Нефтехимик» — «Шинник» — 2:2
«Авангард» — «Мордовия» — 2:2
«Ротор» — «Факел» — 2:0.
ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
14 сентября 2019, суббота. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Сергеев – 41' 2:0 Лебеденко – 49' 2:1 Онугха – 76'
ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
14 сентября 2019, суббота. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Полярус – 30'
ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
14 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
3 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Мухаметзянов – 33' 2:0 Горюшкин – 71' 2:1 Кузьмичёв – 74' 3:1 Сидоров – 76'
ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
14 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Самодин – 52' 1:1 Хубаев – 59' 1:2 Эктов – 69' 2:2 Мичуренков – 90+2'
ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
2 : 2
Мордовия
Саранск
1:0 Гоцук – 19' 1:1 Поярков – 31' 2:1 Минаев – 77' 2:2 Буранов – 85' (пен)
Удаления: Гоцук – 83' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ненахов – 66' 2:0 Байрыев – 74'
Рязанцев: «Торпедо» в РПЛ? Сейчас не будем ничего загадывать
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