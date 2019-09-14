«Торпедо» одержало восьмую победу подряд, обыграв «Краснодар-2» в ФНЛ

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» принимало «Краснодар-2». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «автозаводцев» Иван Сергеев на 41-й минуте. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил форвард Игорь Лебеденко. Нападающий «быков» Герман Онугха отыграл один мяч на 76-й минуте.

Для «Торпедо» эта победа стала восьмой кряду. Команда Николая Савичева, набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.

Результаты других матчей 13-го тура ФНЛ

«Химки» — «Чайка» — 1:0

«Текстильщик» — «СКА-Хабаровск» — 3:1

«Нефтехимик» — «Шинник» — 2:2

«Авангард» — «Мордовия» — 2:2

«Ротор» — «Факел» — 2:0.