Кантвелл с передачи Пукки удваивает преимущество «Норвича» в матче с «Ман Сити»

«Норвич Сити» удвоил преимущество в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Второй гол хозяев забил полузащитник Тодд Кантвелл.



«Норвич» поймал соперника на контратаке и блестяще реализовал свой шанс. Эмилиано Буэндия

вырезал дальнюю передачу в штрафную на Теэму Пукки, тот, будучи на углу вратарской, увидел свободного Кантвелла, который при этом не был в офсайде, отдал ему пас, и Тодд спокойно поразил пустой угол ворот.

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В уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1. «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1. «Тоттенхэм» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».