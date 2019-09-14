Жиго: свист с трибун — это нормально. Сегодня «Спартак» играл дерьмово

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Свист с трибун — это нормально. Сегодня мы играли дерьмово. Если бы я был на трибуне, вёл бы себя так же.

В моменте со вторым голом мы сыграли слабо. Оставили игрока один на один… В конце я решил попробовать пойти вперёд, чтобы попробовать забить. Посоветовался с капитаном, а тренер согласился. Пытался сегодня выложиться на сто процентов, как и всегда. Но провёл не самую лучшую игру. Нужно постоянно быть сфокусированным и не давать себе расслабиться.

То, что я забил уже четыре гола, — хорошо. Но обороняется и атакует вся команда. Проблема — мы пропускаем. Нужно сыграть хотя бы один матч на ноль», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.