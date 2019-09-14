Джикия: игроки «Спартака» полностью доверяют Кононову

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2).

«Гол надломил команду, поэтому игра поменялась. У нас есть нападающие. Понсе сегодня играл не с первых минут, так как недавно присоединился к команде после своей сборной. Что касается Бакаева, то, понятно, он не нападающий, справа крутит-вертит, но надо немного другое делать впереди, потому что «Спартак», при всем уважении, не Тула. И это касается всех атакующих, потому что лучший бомбардир у нас Жиго. Впереди не получается у нас, но и сзади много пропускаем. Опять же, будем разбираться. Скажу, что завтра у нас будет достаточно серьёзный разговор. Завтра встреча с болельщиками, открытая тренировка, к нам будет много вопросов. Будем на них отвечать. Комплекс команд Парфёнова? Нет никакого комплекса. Это случай, так получается.



Жиго любит подключаться. Мы проигрывали, понятное дело, терять было нечего. Он хорошо идёт в борьбу, и решили играть в длинные передачи, чтобы он поборолся впереди. Это не первый раз, так что в такие моменты ничего странного или необычного в этом нет. Если бы нас устраивал счёт, он бы туда не пошёл и спокойно играл на своей позиции.



Болельщики требуют отставки Кононова? Согласитесь, когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», это достаточно странно. По сути, тренер особо ни при чём, на поле играем мы. То, что некоторые просят увольнения Кононова, то могу сказать, что мы полностью доверяем тренеру. Мы стараемся на тренировках выполнять его требования и играть в тот футбол, в который он хочет. Что-то получается, что-то нет. Сегодня Олег Георгиевич — главный тренер «Спартака», я — игрок «Спартака». Понятно, что это всё временно, и когда-то что-то закончится, но пока мы вместе, будем смотреть друг на друга с высоко поднятой головой и честно делать свою работу. А если что-то нас будет не устраивать, то мы будем это решать и всё высказывать друг другу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.