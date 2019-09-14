Неймар, забив через себя на 92-й минуте, принёс «ПСЖ» победу над «Страсбургом»
В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Страсбург». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий парижан Неймар, отправивший мяч в ворота соперника на 92-й минуте ударом через себя. Результативную передачу в актив записал защитник Абду Диалло. Спустя три минуты Неймару снова удалось отличиться, но гол отменили из-за офсайда после просмотра видеоповтора.
«ПСЖ», набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Страсбург» (3) занимает 18-е место.
В 6-м туре французского первенства «Страсбург» 20 сентября на домашнем стадионе примет «Нант», а «ПСЖ» 22 сентября на выезде встретится с «Лионом».
Франция - Лига 1. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 18:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Неймар – 90+2'
Фанаты «ПСЖ» — Неймару: путь искупления вины будет долгим
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