Жиго в ярости бросил мяч, Тиль показал на ромбик. Фото матча «Спартак» — «Урал»
14 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче девятого тура российской Премьер-Лиги «Урал» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. В начале второго тайма равновесие восстановил Владимир Ильин. На 60-й минуте гостей вывел вперёд Отман Эль-Кабир. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Николай Димитров.
Таким образом, «Спартак» потерпел второе поражение подряд на своём поле. В прошлом туре москвичи проиграли дома «Зениту» со счётом 0:1.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 14 сентября 2019
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