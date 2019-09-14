Жиго в ярости бросил мяч, Тиль показал на ромбик. Фото матча «Спартак» — «Урал»

14 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче девятого тура российской Премьер-Лиги «Урал» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. В начале второго тайма равновесие восстановил Владимир Ильин. На 60-й минуте гостей вывел вперёд Отман Эль-Кабир. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Николай Димитров.

Таким образом, «Спартак» потерпел второе поражение подряд на своём поле. В прошлом туре москвичи проиграли дома «Зениту» со счётом 0:1.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

