Гол Крыховяка принёс победу «Локомотиву» в матче с «Сочи»
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Игорь Панин из Дмитрова. В роли его ассистентов выступили Валерий Данченко (Уфа) и Александр Богданов (Верея).
Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк, ему ассистировал нападающий Фёдор Смолов.
«Локомотив», набрав 17 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (6) — на 14-м месте в таблице.
В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Сочинцам предстоит гостевая игра с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.
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