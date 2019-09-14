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Гол Крыховяка принёс победу «Локомотиву» в матче с «Сочи»

Гол Крыховяка принёс победу «Локомотиву» в матче с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Игорь Панин из Дмитрова. В роли его ассистентов выступили Валерий Данченко (Уфа) и Александр Богданов (Верея).

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк, ему ассистировал нападающий Фёдор Смолов.

«Локомотив», набрав 17 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (6) — на 14-м месте в таблице.

В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Сочинцам предстоит гостевая игра с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
14 сентября 2019, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Крыховяк – 20'
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