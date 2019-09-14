Гол Крыховяка принёс победу «Локомотиву» в матче с «Сочи»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Игорь Панин из Дмитрова. В роли его ассистентов выступили Валерий Данченко (Уфа) и Александр Богданов (Верея).

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк, ему ассистировал нападающий Фёдор Смолов.

«Локомотив», набрав 17 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (6) — на 14-м месте в таблице.

В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Сочинцам предстоит гостевая игра с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.