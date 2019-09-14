Супергол с 30 метров и хет-трик Абрахама — видеообзор крупной победы «Челси»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» дома принимал лондонский «Челси». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.



В составе «Челси» отличились защитник Фикайо Томори, хавбек Мэйсон Маунт и нападающий Тэмми Абрахам, оформивший хет-трик. У «Вулверхэмптона» забил форвард Патрик Кутроне. Ещё один мяч в ворота лондонцев отправил Абрахам, ставший автором автогола.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 14 сентября, также проходит матч «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1. «Тоттенхэм» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».