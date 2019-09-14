Сёмин одержал 300-ю победу в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин одержал уже 300-ю победу в Российской Премьер-Лиге.

Юбилейной для 72-летнего специалиста стала победа «железнодорожников» в матче 9-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0). Победу «Локомотиву» принёс гол Гжегожа Крыховяка в середине первого тайма.

300 побед Сёмина распределились следующим образом: «Локомотив» (286), «Динамо» (2), «Мордовия» (11) и «Анжи» (1).

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок России, а также трижды — Суперкубок страны.

«Локомотив», набрав 17 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Матч состоятся 22 сентября.