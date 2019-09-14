Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«РБ Лейпциг» и «Бавария» не выявили победителя в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» и «Бавария» не выявили победителя в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 4-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Центральштадион». Обслуживал матч арбитр Саша Штегеманн.

Счёт был открыт в самом начале матча. Автором гола стал Роберт Левандовски. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Томас Мюллер. Перед свистком на перерыв равновесие восстановил Эмиль Форсберг, который реализовал 11-метровый.

«Бавария», набрав восемь очков, поднялась на третье место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «РБ Лейпциг» (10) — на 1-м месте в таблице.

В 5-м туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Вердером». «Баварии» предстоит домашняя игра с «Кёльном». Оба матча состоятся 21 сентября.

Германия - Бундеслига. 4-й тур
14 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 3'   1:1 Форсберг – 45+3' (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент