«РБ Лейпциг» и «Бавария» не выявили победителя в матче Бундеслиги
В матче 4-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Центральштадион». Обслуживал матч арбитр Саша Штегеманн.
Счёт был открыт в самом начале матча. Автором гола стал Роберт Левандовски. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Томас Мюллер. Перед свистком на перерыв равновесие восстановил Эмиль Форсберг, который реализовал 11-метровый.
«Бавария», набрав восемь очков, поднялась на третье место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «РБ Лейпциг» (10) — на 1-м месте в таблице.
В 5-м туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Вердером». «Баварии» предстоит домашняя игра с «Кёльном». Оба матча состоятся 21 сентября.
- 14 сентября 2019
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