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«Аякс» разгромил «Херенвен» и вышел на 1-е место в Эредивизии

«Аякс» разгромил «Херенвен» и вышел на 1-е место в Эредивизии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Херенвен» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Душан Тадич, которому ассистировал Клас-Ян Хунтелар. В середине тайма равновесие восстановил Йенс Одгор с передачи Митчелла ван Бергена. Перед свистком на перерыв «Аякс» вперёд вывел Николас Тальяфико. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Квинси Промес. В начале второго тайма третий гол в ворот гостей забил Перр Схюрс с паса Тадича. Окончательный счёт установил Тальяфико, оформив дубль.

«Аякс», набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии.

Также завершился ещё один матч 6-го тура. «АЗ Алкмар» на своём поле разгромил «Спарту» со счётом 5:1.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 6-й тур
14 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
4 : 1
Херенвен
Херенвен
1:0 Тадич – 14'   1:1 Одгор – 22'   2:1 Тальяфико – 45+2'   3:1 Схюрс – 52'   4:1 Тальяфико – 58'
Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 6-й тур
14 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар
Окончен
5 : 1
Спарта
Роттердам
0:1 Арруи – 2'   1:1 Идрисси – 4'   2:1 Боадю – 16'   3:1 Боадю – 33'   4:1 Идрисси – 45'   5:1 Коопмейнерс – 81' (пен)
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