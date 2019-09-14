«Реал Сосьедад» прервал победную серию «Атлетико» в Примере — 2:0

В матче 4-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Сосьедада» Мартин Эдегор в начале второго тайма с передачи хавбека Микеля Мерино. Спустя три минуты преимущество хозяев увеличил защитник Начо Монреаль.

«Реал Сосьедад» прервал победную серию «Атлетико» в чемпионате Испании, которая состояла из трёх матчей. В предыдущих турах подопечные Диего Симеоне обыграли «Эйбар» (3:2), «Леганес» (1:0) и «Хетафе» (1:0).

«Матрасники», набрав 9 очков, возглавляют турнирную таблицу испанского первенства, команда из Сан-Себастьяна (7) занимает пятое место.