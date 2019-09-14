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«Реал Сосьедад» прервал победную серию «Атлетико» в Примере — 2:0

«Реал Сосьедад» прервал победную серию «Атлетико» в Примере — 2:0
Футбол / Испания 0

В матче 4-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Сосьедада» Мартин Эдегор в начале второго тайма с передачи хавбека Микеля Мерино. Спустя три минуты преимущество хозяев увеличил защитник Начо Монреаль.

«Реал Сосьедад» прервал победную серию «Атлетико» в чемпионате Испании, которая состояла из трёх матчей. В предыдущих турах подопечные Диего Симеоне обыграли «Эйбар» (3:2), «Леганес» (1:0) и «Хетафе» (1:0).

«Матрасники», набрав 9 очков, возглавляют турнирную таблицу испанского первенства, команда из Сан-Себастьяна (7) занимает пятое место.

Испания - Примера. 4-й тур
14 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Эдегор – 58'   2:0 Монреаль – 61'
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