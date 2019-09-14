Результативный удар с лёта и гол с 30 метров – видеообзор «Брайтон» — «Бёрнли»

«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Бернли» в матче пятого тура английской Премьер-лиги — 1:1. В первом тайме зрители не увидели голов. Хозяев на 51-й минуте вывел вперед Ниль Мопе, точно пробив ударом с лёта из центра штрафной. Отыграться гости смогли в добавленное время. Отличился Джеффри Хендрик.

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В других матчах дня «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2. «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1. «Тоттенхэм» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0. А «Манчестер Сити» сенсационно уступил на выезде «Норвич Сити» со счётом 2:3.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».