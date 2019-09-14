Неймар: я хотел уйти из «ПСЖ», но эта страница уже перевёрнута
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал поведение болельщиков, которые оскорбляли его в матче 5-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (1:0).
«Я понимаю фанатов и знаю, что им тяжело. Но теперь я игрок «ПСЖ». Нет, у меня нет конкретного сообщения для болельщиков. Я привык к тому, что меня осуждают на протяжении всей карьеры. Теперь я буду играть каждый матч так, словно мы выступаем на выезде. Обидно, но я ничего не имею против фанатов.
Все знали, что я хотел уйти из «ПСЖ». Я сказал это и могу повторить. Я не хочу вдаваться в подробности. Эта страница уже перевёрнута. Я игрок «ПСЖ» и теперь собираюсь отдавать всего себя на поле», — приводит слова Неймара Get French Football News.
Неймар, забив через себя на 92-й минуте, принёс «ПСЖ» победу над «Страсбургом»
- 14 сентября 2019
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