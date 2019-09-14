Гвардиола: не нужно ожидать, что мы будем всегда побеждать и набирать сто очков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после поражения со счётом 2:3 в выездном матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».
«Это был хороший матч. Соперник оказался перед нашими воротами всего лишь три или четыре раза. В то же время я знаю, на что мы способны. Люблю своих игроков, и для меня большая честь быть с ними.
Люди не должны ожидать, что мы всегда будем побеждать или набирать сто очков. Наша команда восстановится и вернётся.
Обычно я считаю, сколько моментов они создают. Не думаю, что у них было много шансов забить. Такое иногда случается.
Связка защитников Стоунз — Отаменди? Они много играют вместе. Они наши центральные защитники. Такое случается», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.
- 14 сентября 2019
-
22:38
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:18
-
21:58
-
21:53
-
21:46
-
21:38
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:21
-
21:12
-
21:09
-
20:59
-
20:58
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:51
-
19:51
-
19:46