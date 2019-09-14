Гвардиола: не нужно ожидать, что мы будем всегда побеждать и набирать сто очков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после поражения со счётом 2:3 в выездном матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».

«Это был хороший матч. Соперник оказался перед нашими воротами всего лишь три или четыре раза. В то же время я знаю, на что мы способны. Люблю своих игроков, и для меня большая честь быть с ними.

Люди не должны ожидать, что мы всегда будем побеждать или набирать сто очков. Наша команда восстановится и вернётся.

Обычно я считаю, сколько моментов они создают. Не думаю, что у них было много шансов забить. Такое иногда случается.

Связка защитников Стоунз — Отаменди? Они много играют вместе. Они наши центральные защитники. Такое случается», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.