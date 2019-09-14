Сёмин: такое количество повреждений у игроков «Локомотива» — большая проблема

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0).
«Трёхсотая победа — это индивидуальное достижение, а сегодняшняя победа —1:0 — командная. Нам были очень нужны три очка. Плохо, что травмы получили Антон Миранчук и Хёведес. Теряем ведущих игроков. Остаёмся в Сочи ещё на один день. Завтра проведём восстановительную тренировку, после чего полетим в Германию.
Не могу сказать, что с Хёведесом и Антоном. Обследования будут завтра. У Хёведеса глубокое рассечение. Пока непонятно, смогут ли они сыграть с «Байером».
Сегодня Смолов играл на команду, и играл неплохо. Именно он организовал гол, выиграл верховую борьбу, а Крыховяк прочувствовал эпизод. У меня нет претензий к Смолову. Забивать не так просто — у «Сочи» защитники хорошего уровня. На тренировках Фёдор работает хорошо.
К «Байеру» подходим с позитивным настроением. Мы набрали три очка. Сейчас главное — восстановить игроков и избежать травм. Такое количество повреждений — большая проблема», — приводит слова Сёмина официальный сайт клуба.
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