Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бенфика» обыграла «Жил Висенте» в матче Примейры

«Бенфика» обыграла «Жил Висенте» в матче Примейры
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 5-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Жил Висенте» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Жоау Педру Пиньейру.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — гол в свои ворота забил Игор Ногейра. В начале второго тайма преимущество лиссабонского клуба увеличил Пицци, голевой передачей в этом эпизоде отметился Алехандро Гримальдо.

«Бенфика», набрав 12 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Жил Висенте» (5) — на 11-м месте.

Напомним, «Бенфика» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Команды сыграют 2 октября (Санкт-Петербург) и 10 декабря (Лиссабон).

Португалия - Примейра. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
2 : 0
Жил Висенте
Барселуш
1:0 Ногейра – 45' (автогол)   2:0 Пицци – 53'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент