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Владелец «Фиорентины»: Рибери сыграл лучше, чем Роналду!

Владелец «Фиорентины»: Рибери сыграл лучше, чем Роналду!
Футбол / Италия 0

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо поделился мнением об игре полузащитника команды Франка Рибери в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).

«Очень счастлив, ребята полностью выложились в матче. Видели, как сыграл 36-летний Рибери? Он был лучше, чем Роналду! А наши итальянцы, Кастровилли и Кьеза, были феноменальны.

С учётом трансферной стоимости и зарплаты «Ювентус» выставил состав на € 300 млн, а мы — около € 50 млн. Но мы всё равно завоевали очко.

Дайте время, я хочу помочь «Фиорентине» выиграть что-нибудь. Посмотрите на наши достижения последних двух месяцев. Мы продали больше абонементов, чем за последние 30 лет.

Мы перестроили команду, и теперь у нас есть такой великий чемпион, как Рибери. Дайте время, и мы будем выигрывать такие матчи», — приводит слова Комиссо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Ювентус» впервые потерял очки в нынешнем сезоне, сыграв вничью с «Фиорентиной»
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