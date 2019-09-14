Очередной гол Жиго и два мяча «шмелей» — в видеообзоре матча «Спартак» — «Урал»
Московский «Спартак» потерпел поражение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча прошла в столице на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:2.
Счёт на 12-й минуте открыл защитник «Спартака» Самуэль Жиго, для которого этот гол стал уже четвёртым в нынешнем сезоне. В начале второго тайма отличился нападающий «Урала» Владимир Ильин. Победу «шмелям» принёс хавбек Отман Эль-Кабир, отправивший мяч в ворота красно-белых на 60-й минуте.
Видео доступно на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (13) — восьмое.
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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