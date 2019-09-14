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«Интер» оторвался от «Ювентуса» на два очка в таблице Серии А, обыграв «Удинезе»

«Интер» оторвался от «Ювентуса» на два очка в таблице Серии А, обыграв «Удинезе»
Футбол / Италия 0

В матче 3-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Удинезе». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

С 35-й минуты «Удинезе» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Родриго Де Пауля. «Интер», обладая численным преимуществом, забил гол в конце первого тайма. Его автором стал хавбек Стефано Сенси, отправивший мяч в ворота соперника после передачи защитника Диего Година.

Эта победа позволила «Интеру» оторваться на два очка в турнирной таблице чемпионате Италии от туринского «Ювентуса», который сегодня, 14 сентября, на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0).

Турнирная таблица Серии А

1. «Интер» — 9 очков
2. «Ювентус» — 7
3. «Наполи» — 6

Италия - Серия А. 3-й тур
14 сентября 2019, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Сенси – 44'
Удаления: нет / Де Пауль – 35'
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