«Интер» оторвался от «Ювентуса» на два очка в таблице Серии А, обыграв «Удинезе»

В матче 3-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Удинезе». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

С 35-й минуты «Удинезе» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Родриго Де Пауля. «Интер», обладая численным преимуществом, забил гол в конце первого тайма. Его автором стал хавбек Стефано Сенси, отправивший мяч в ворота соперника после передачи защитника Диего Година.

Эта победа позволила «Интеру» оторваться на два очка в турнирной таблице чемпионате Италии от туринского «Ювентуса», который сегодня, 14 сентября, на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0).

Турнирная таблица Серии А

1. «Интер» — 9 очков

2. «Ювентус» — 7

3. «Наполи» — 6