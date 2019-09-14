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Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Валенсию». Черышев сделал ассист

Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Валенсию». Черышев сделал ассист
Футбол / Испания 0

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 5:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте, автором гола стал Ансумане Фати, которому ассистировал Френки де Йонг. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Френки де Йонг, забивший свой первый гол за «Барселону». В середине тайма разрыв в счёте сократил Кевин Гамейро с паса Родриго. На 51-й минуте третий гол в ворота валенсийцев забил Жерар Пике. Вскоре счёт до крупного довёл Луис Суарес, голевой передачей в этом эпизоде отметился Артур Рамос. Пятый гол забил Суарес с паса Антуана Гризманна. В компенсированное время гол престижа забил Макси Гомес с передачи Дениса Черышева.

«Барселона», набрав семь очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Примеры.

Испания - Примера. 4-й тур
14 сентября 2019, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Фати – 2'   2:0 де Йонг – 7'   2:1 Гамейро – 27'   3:1 Пике – 51'   4:1 Суарес – 61'   5:1 Суарес – 82'   5:2 Гомес – 90+2'
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