Тренер «Лейпцига»: возможно, нам немного повезло с ничьей, но мы её заслужили
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат домашнего матча 4-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (1:1).
«В первом тайме мы в целом слишком мало играли в футбол. «Бавария» значительно больше владела мячом. После перерыва мы стали играть лучше, больше владели мячом и создавали моменты. В целом, возможно, нам немного повезло с этой ничьей, но мы её заслужили», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.
«Лейпциг», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Бавария» (8) занимает третье место.
В 5-м туре Бундеслиги «Лейпциг» в Бремене встретится с «Вердером», а «Бавария» в Мюнхене примет «Кёльн». Оба матча состоятся 21 сентября.
Ковач — о ничьей с «Лейпцигом»: обидный результат, но мы показали хорошую игру
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