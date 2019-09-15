Васкес: Азару предстоит сыграть важную роль для «Реала» в нынешнем сезоне

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес поделился мнением об игре нападающего Эдена Азара, который дебютировал за «Королевский клуб» в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:2).

«В матче с «Леванте» мы увидели уровень Азара. Даже за то время, что он провёл на поле, можно быть оценить его способности. Уверен, что ему предстоит сыграть важную роль для клуба в нынешнем сезоне", — приводит слова Васкеса Football Espana.

28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Бельгиец играет за «Реал» под 7-м номером.