Азар — о дебюте за «Реал»: надеюсь, это начало чего-то приятного

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал свой дебют за королевский клуб в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:2).

«С момента перехода в „Реал“ я хотел сыграть на „Сантьяго Бернабеу“. Надеюсь, что это начало чего-то очень приятного. Я хочу наслаждаться футболом со своими одноклубниками и продолжать демонстрировать красивую игру. У нас красивый стадион и фанаты всегда поддерживают команду.

Я счастлив, что дебютировал в матче, в котором «Реал» одержал победу. Когда вы возвращаетесь в строй после травмы, трудно сразу наверстать упущенное, для этого нужно время. Самым важным было победить, так что мы хорошо поработали.

После двух ничьих нам нужно было выиграть дома. 3:2 не слишком удобный счёт, но мы одержали победу. Нам нужно было выиграть и обрести уверенность. Теперь у нас две важные игры с «ПСЖ» и «Севильей». Мы готовы к ним", — приводит слова Азара Marca.