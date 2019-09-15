Лэмпард: если «Челси» хочет добиться успеха, нельзя полагаться только на молодых

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы со счётом 5:2 в выездном матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» отметил, что не только молодые игроки должны бороться за шанс попасть в стартовый состав.

«Чтобы достичь карьерных высот, необходимо ежедневно прилагать те же усилия на тренировках, работать и играть с таким же рвением, что и в молодости.

Необходимо сохранять такой настрой и понимать, что будешь получать шансы, только если будешь заслуживать их. Игроки должны видеть, как работают их одноклубники, и стремиться в конкурентной борьбе доказывать своё право на место в составе.

Каждый из нас здесь, потому что заслуживает этого. Кроме того, важно отметить вклад, вносимый опытными игроками. Виллиан провёл абсолютно фантастический матч.

Если хотим добиться успеха в этом сезоне, мы не можем полагаться исключительно на молодых игроков, хотя на этот момент они и справляются великолепно», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».