Де Йонг – о разгроме «Валенсии»: важные три очка
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча с «Валенсией» (5:2) поделился впечатлениями от победы. В этой встрече голландец отметился дебютным голом за каталонский клуб.
«Важные 3 очка и мой первый гол на «Камп Ноу» за «Барселону», – написал де Йонг в своём «твиттере».
Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов. Френки победил в этой номинации ещё в мае, а уже 1 июля официально стал игроком «Барселоны». Сумма его трансфера составила € 75 млн.
«Барселона», набрав семь очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре каталонский клуб в гостях сыграет с «Гранадой».
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