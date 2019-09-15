Де Йонг – о разгроме «Валенсии»: важные три очка

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча с «Валенсией» (5:2) поделился впечатлениями от победы. В этой встрече голландец отметился дебютным голом за каталонский клуб.

«Важные 3 очка и мой первый гол на «Камп Ноу» за «Барселону», – написал де Йонг в своём «твиттере».

Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов. Френки победил в этой номинации ещё в мае, а уже 1 июля официально стал игроком «Барселоны». Сумма его трансфера составила € 75 млн.

«Барселона», набрав семь очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре каталонский клуб в гостях сыграет с «Гранадой».