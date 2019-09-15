Точилин: «Сочи» не дал показать «Локомотиву» яркую игру

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча 9-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Если брать саму игру, многое не получилось из того, что планировали. Но и «Локомотиву» мы не дали показать яркую игру. Обидно проигрывать из-за своей детской ошибки. Мы свои моменты не реализовали. Наверное, можно сказать, что сопернику чуть больше повезло. У нас будет время, чтобы поработать над ошибками. Надеемся, что в скором времени удача будет и на нашей стороне», — приводит слова Точилина пресс-служба клуба.
«Локомотив», набрав 17 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (6) — на 14-м месте в таблице.
В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Сочинцам предстоит гостевая игра с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.
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